So viele Wahlberechtigte wie nie

Lorsch.In wenigen Wochen werden die kommunalen Parlamente in Hessen neu besetzt. Auch in Lorsch ist das am 14. März der Fall. 11025 Lorscher, und damit so viele wie nie zuvor, können an jenem Wahlsonntag ihre Stimmen abgeben und darüber entscheiden, wer in der Stadtverordnetenversammlung künftig ehrenamtlich mitarbeiten soll. Vor fünf Jahren gab es 10890 Wahlberechtigte, nur etwa jeder Zweite aber

...