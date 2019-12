Sogar Platz für den Christbaum

Lorsch.Von Wehmut war bei der Familie Lochmann gestern nichts zu spüren. Von Traurigkeit beim Auszug aus dem sanierten Altbau, in dem die Lorscher fünf Jahre lebten, keine Spur. Mit einem lauten „Juchhu, da vorne kommt unser Tiny-House“ war die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt unverkennbar, zumindest vor der laufenden Kamera.

Vielleicht Auswanderer coachen

Man habe das Leben im Eigenheim mit Garten auskosten können. „Nun erfinden wir uns neu“, zeigte sich René Lochmann gewohnt optimistisch mit Blick auf den neuen Lebensabschnitt. Es gebe zudem eine Reihe neuer beruflicher Angebote, freut er sich auf das mobile Leben mit Familie. In Mallorca Auswanderer coachen gehört beispielsweise dazu.

Ob auch Fungi begeistert ist vom Umzug der Familie, ist unbekannt. Die schwarze Katze wird zurückbleiben in Lorsch. Die Lochmanns wissen sie aber gut betreut. Die Nachbarn kümmern sich um sie.

Von ihrem Tiny-House sind die Lorscher auch deshalb so überzeugt, weil es auf ihre Bedürfnisse ausgelegt gebaut wurde. Bei Tiny-House-Nutzern handelt es sich etwa zu 80 Prozent um Singles oder höchstens um Paare, berichtet der Tiny-House-Bauer Dieter Puhane. Bei dem rollenden Heim, das er für die vierköpfige Familie Lochmann entwickelt hat, wurden unter anderem eine großzügige Sitzecke eingerichtet, ein riesiges, vier Meter langes Bett und ein großes Spielnetz für die Kinder sowie ein geräumiger Kleiderschrank. Jede Nische wird genutzt.

Puhane geht davon aus, dass die Nachfrage nach Tiny Houses steigen wird. Er spricht von einem großen Trend. Visitenkarten müsse er oft verteilen, wenn er mit seinen mobilen Häusern auf Tour zu den neuen Besitzern ist. Auch Familien werden sich, schon aus finanziellen Überlegungen, verstärkt für die neue Wohnform interessieren. Was ein Haus „Modell Lochmann“ kosten wird, das sei er gerade am Durchrechnen, sagt Puhane auf Nachfrage. 75 000 Euro könnten es in etwa sein.

Die steigenden Mieten werden die Tiny Houses auch für Bürger attraktiv machen, die sie nicht wie die fernsehbekannten Lochmanns nutzen wollen. Es werde bald eigene Tiny-House-Parke geben, in den Arealen werden die Mini-Häuser dauerhaft stehen.

Und sehr klein ist es auch bei den Lochmanns nicht. Sogar für einen geschmückten Tannenbaum war noch genügend Platz im rollenden Zuhause. sch

