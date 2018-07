Anzeige

Lorsch.Die Jugendfußballer der Lorscher Turnvereinigung laden die Bevölkerung an diesem Samstag, 4. Juli, von 13 bis 18 Uhr zu einem sportlichen und kulturellen Sommerfest auf das Gelände im Ehlried ein.

Im Mittelpunkt werden die Fußballspiele unterschiedlicher Altersklassen stehen. Die jungen Kicker wollen zeigen, was sie gelernt haben. Es werden auch wieder Mannschaftsfotos geschossen. Dazu gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm vor allem für Kinder.

Infostand und Spielstationen

Am Infostand des Mütterzentrums werden Glitzertattoos gemacht. Mitglieder der gemeinnützigen Hilfsorganisation Babu Nani, die Kinder in Nepal unterstützt, bieten dem Nachwuchs an, sich lustig schminken zu lassen.