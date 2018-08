Lorsch.Der neue Vorstand des Lorscher Mütter- und Familienzentrums lädt die Bevölkerung für den kommenden Samstag, 1. September, zu einem Sommerfest mit Flohmarkt ein.

Für den Flohmarkt wird die Stiftstraße gesperrt. Gefeiert wird von 9 bis 15.30 Uhr im Familienzentrum in der Schulstraße 25. Wer einen Flohmarktstand betreiben will, sollte sich im Büro des Mütze anmelden (Telefon 06251/587369 oder per E-Mail: info@muetze-lorsch.de).

Unterstützt wird das Fest unter anderem von der Christoffel Blindenmission mit einem Aktionskoffer. Kinderschminken, Kinder-Tattoos, Bastelaktionen und ein Spieleparcours werden angeboten. Das Rote Kreuz wird einen Rettungswagen vorstellen und zeigen, wie mit dem „First-Responder“ ein Menschenleben gerettet werden kann. Es gibt verschiedene Speisen, Kaffee, Kuchen und kühle Getränke.

Vertreten sein wird auch Bernhard Dorn, Vorsitzender des Ortsgewerbevereins. Dessen Vereinsmitglieder haben den Sandkasten bei der Mütze erneuert. Der Vorstand hofft auf eine rege Teilnahme. ml

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 27.08.2018