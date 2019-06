Sommerkonzert in der Kirche

Lorsch.In der Reihe „Musik in Kirchen und Klöstern“ findet am Sonntag (23.) um 17 Uhr ein Konzert mit Kirchenmusikdirektor Peter Schumann an der Orgel und der Flötistin Barbara Rosnitschek statt. In der Kirche St. Nazarius sind Werke von Vivaldi („Jahreszeiten“), Bach (aus den „Goldberg-Variationen“), Corelli (Sonatensätze) und Stücke von Telemann und Villa-Lobos sowie die D-moll-Toccata. Der Verein zur Förderung von Kunst und Kultur unter Vorsitz von Klaus Jäger unterstützt das Konzert. / red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.06.2019