Sondermüll loswerden

LORSCH.Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) sammelt am kommenden Samstag (19.) Sondermüll ein. Das Umweltmobil reist diesmal auf das Gelände des Wertstoffhofs in der Rödchesgasse 34 im Lorscher Südwesten an (Sammelstelle des ZAKB). Nicht nur in Industrie und Gewerbe fallen giftige Abfälle an, sondern zunehmend auch in privaten Haushalten, in Gärten und im

...