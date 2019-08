Soul, Pop und Rock in der Lorscher Innenstadt

LORSCH.Soul, Rhythm and Blues, Pop und Rockmusik mit jeder Menge Performance zwischen historischem Altstadt-Gemäuer: An diesem Sonntagnachmittag (11.) gibt es im Lorscher Stadtzentrum wieder leidenschaftliche Musik zu hören. Erstmals in der Platzkonzertreihe treten die elf Musiker der Gruppe Legends of Live (LOL) auf dem Vorplatz des Alten Rathauses auf. Beginn ist um 15.30 Uhr.

„Musik, die ...