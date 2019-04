Lorsch.Eine Grundausstattung in Spanisch für den Urlaub gibt es in den Osterferien bei der Kreisvolkshochschule. Um schnell mal nach dem Weg zu fragen, den richtigen Wein zum Essen zu bestellen – oder um den Taxifahrer in einen Smalltalk zu verwickeln. Was sprachlich zum Ziel führt: Das Nötige sagen und das Wichtigste verstehen können.

Der Unterricht beginnt heute (Montag). Insgesamt läuft der

...