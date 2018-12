„Sparanträge abgelehnt“

Lorsch.„Wir greifen dem Bürger trotz immer noch steigender Einnahmen tiefer in die Taschen“, kritisierte Dirk Sander (SPD). Seine Fraktion habe mit Anträgen versucht, Zeichen zu setzen und so zu zeigen, „dass man ohne vorherige Sparmaßnahmen nicht an der Steuerschraube drehen darf“. Alle Anträge aber seien abgelehnt worden. Lorsch bescheinigte er sehr gute Kulturarbeit. Der Kulturetat steige aber jährlich. „Es wird in den nächsten Jahren nicht mehr darum gehen, was wir uns leisten wollen, sondern was wir uns leisten können“, so Sander zur Deckelung auf 730 000 Euro.

Die neue Kita werde die Kosten für Kinderbetreuung um bis zu 1,2 Millionen Euro erhöhen, zudem würden sich künftig Investitionen für die angedachte zweite Grundschule im Etat wiederfinden, für 2020 sei von einer erhöhten Schulumlage die Rede. „Das würde für Lorsch eine weitere Belastung von etwa 400 000 Euro bedeuten.“ Beim Jugendtreff betonte Sander die Vorteile des großen Außengeländes am bisherigen Standort. Eine Integration in eine sanierte Nibelungenhalle werde „das Ende des Jugendtreffs“ einläuten. Dass die Tvgg die Mehrfeldhalle im Ehlried mit städtischem Zuschuss bauen solle, sei „nicht die beste Idee“. Ein Verein mit hoher Finanzlast werde es noch schwerer haben, einen Vorstand zu finden. sch

