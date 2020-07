SPD: „Planung im Ehlried kann und muss jetzt beginnen“

Lorsch.Mit einem Schreiben an den Vorsitzenden der Betriebskommission des städtischen Eigenbetriebs fordert die SPD-Fraktion in der Lorscher Stadtverordnetenversammlung Bürgermeister Christian Schönung auf, zu einer Sitzung der Betriebskommission zeitnah einzuladen. In dieser Sitzung solle beschlossen werden, dass die Betriebsleitung den Planungsauftrag für die städtische Mehrfeldhalle vergibt, so

...