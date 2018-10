Spielzeug spenden

Lorsch.Die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ läuft wieder an. Es handelt sich um eine große Geschenkaktion für arme Kinder in Osteuropa. Verteilt werden die Päckchen mit Spielzeug oder Schokolade in dortigen Kitas, Heimen und Krankenhäusern.

Wer einen Karton bestücken und mit Geschenkpapier bekleben möchte, kann ihn anschließend befüllt in der Lorscher Eichendorffstraße 2 („Büromaus“) abgeben. Die Organisatoren erinnern daran, dass nur originalverpackte und neue Geschenke gespendet werden dürfen. Ausführliche Informationen kann man auch nachlesen unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.10.2018