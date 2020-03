Spion sollte im Kampf ums Kloster helfen

Lorsch.Es gebe keinen besseren Fachmann zum Thema der Lorscher Juden als Thilo Figaj. Das betonte Reinhard Diehl als Vorsitzender des Heimat- und Kulturvereins Lorsch in seinen Dankesworten am Ende von Figajs Vortrag „Die ersten Juden in Lorsch“, zu dem der Verein eingeladen hatte. Vor mehr als 50 Zuhörern spannte Figaj einen Bogen von der ersten noch dokumentierten Erwähnung eines Juden in

...