Sporthallenbau für Sommer 2021 geplant

Lorsch.Auf den Sporthallenbau im Ehlried warten die Mitglieder der Turnvereinigung (Tvgg) seit vielen Jahren. Schon 2005 wurde ein entsprechender Vertrag mit der Stadt unterzeichnet. Daran hat der Vorstand des rund 2000 Mitglieder starken Vereins seitdem immer wieder erinnert, zuletzt mit zunehmender Verärgerung. Im vorigen Herbst wurde mit der Verteilung von Flyern in 5000-facher Ausfertigung jeder Haushalt in Lorsch über die fehlende Erweiterung von Hallenfläche informiert. Der Verein hatte zudem angekündigt, notfalls vor Gericht zu ziehen, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen. Seit einigen Monaten aber befindet sich das Thema Hallenbau auf der Tagesordnung kommunalpolitischer Sitzungen – und es geht voran.

Dass weitere Hallenfläche für Sportler dringend nötig ist, darüber herrscht allseits Einigkeit. Dass Verwaltung und Magistrat alle relevanten Daten zusammentragen und auf den aktuellen Stand bringen sollen, damit eine fundierte Entscheidungsgrundlage für das Großbauprojekt zur Verfügung steht, das haben die Stadtverordneten bereits Ende Februar einstimmig beschlossen. „Die Planung im Ehlried kann und muss jetzt beginnen“, hatte die SPD-Fraktion nun in dieser Woche öffentlich gefordert (BA berichtete). Alle Informationen, die als Grundlage für die Planung notwendig seien, stünden zur Verfügung, hatte Fraktionschef Dirk Sander argumentiert und zu einer Sitzung der Betriebskommission aufgefordert.

Dem Eindruck, dass weitere Beschlüsse der Stadtverordneten der Stadtverordnetenversammlung für den Bau einer städtischen Mehrzweckhalle derzeit nicht nötig seien, widersprechen jetzt allerdings die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Grünen und PWL, Ferdinand Koob, Matthias Schimpf und Christian Walter. Sie haben bereits einen gemeinsamen Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung formuliert, die als Sondersitzung für den 25. August (Dienstag) anvisiert ist.

Grundsatzbeschluss erforderlich

Richtig sei, dass der Magistrat auf Antrag von CDU und Grünen den Stadtverordneten in der Februar-Sitzung verschiedene Varianten nebst Kostenschätzung übermittelt habe. Es sei jetzt aber Aufgabe der Stadtverordnetenversammlung, einen Grundsatzbeschluss für eine Variante und deren Umsetzung zu fassen, erinnern Koob und Schimpf.

Gemeinsam mit der PWL hätten ihre beiden Fraktionen auf Grundlage der Magistratsinformationen ein Gespräch mit Vertretern der Turnvereinigung geführt, erklären Ferdinand Koob und Matthias Schimpf. Dieses sei „konstruktiv“ verlaufen. „Wir waren uns einig, dass jetzt gehandelt werden muss“, fasst PWL-Fraktionsvorsitzender Christian Walter die Gesprächsatmosphäre zusammen.

Nach den Beratungen in ihren Fraktionen präferieren die drei Fraktionen die sogenannte Variante zwei der vom Magistrat dargestellten Hallenvarianten. Die insgesamt drei Varianten unterscheiden sich unter anderem darin, dass es Umsetzungsmöglichkeiten mit Tribüne und ohne Tribüne gibt. Bei der Variante zwei würde es sich um eine Zweifeldhalle mit Zuschauertribüne handeln.

Man habe in der vergangenen Woche den gemeinsamen Antrag der drei Fraktionen an die Adresse von Stadtverordnetenvorsteherin Christiane Ludwig-Paul für die Sitzung der Stadtverordneten im August geschickt, so Ferdinand Koob. Dieser habe zum Ziel, den Magistrat zu beauftragen auf dieser Grundlage den Bau einer Mehrfeldhalle in städtischer Trägerschaft am Standort Ehlried in Erfüllung des Vertrages zwischen der Stadt und der Tvgg vorzubereiten, so der CDU-Fraktionschef.

Bestandteil des Antrags ist auch, dass der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze bis spätestens zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung im Dezember dieses Jahres eine entsprechende Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung vorlegen soll, ergänzt Grünen-Vorsitzender Schimpf. Die Stadtverordneten tagen in diesem Jahr letztmals am 10. Dezember.

Bis August 2021 solle mit der Realisierung des Hallenneubaus begonnen werden, heißt es im Antrag zum Zeitrahmen. Einen ersten Spatenstich wünsche man sich bis August 2021, so Schimpf auf Nachfrage.

Ferner wollen CDU, Grüne und PWL den Magistrat beauftragen, mit der Tvgg die notwendigen Rahmenbedingen zu vereinbaren und diese ebenfalls zur Beratung und Beschlussfassung bis spätestens zur Dezembersitzung der Stadtverordneten vorzulegen. E geht dabei zum Beispiel um die Belegungsrechte in der Halle in städtischer Trägerschaft. Der Magistrat solle außerdem beauftragt werden, eventuelle Fördermöglichkeiten zu prüfen und diese dann auch zu beantragen, weist Christian Walter auf einen weiteren Punkt im gemeinsamen Antrag hin.

Finanzielle Folgen klarmachen

Nach dem Willen von CDU, Grünen und PWL soll der Magistrat auch klären, ob sich der Kreis als Schulträger an den Investitions- oder den Folgekosten für den Hallenbau beteiligen kann. Schließlich wird Lorsch eine zweite Grundschule erhalten, erinnern die Antragsteller an den Schulentwicklungsplan.

„Uns ist bewusst, dass die Finanzierung des Hallenneubaus natürlich im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs abgebildet werden muss. Wir erachten es aber als notwendig, die Diskussion über Art und Umfang des Hallenneubaus und dessen Finanzierung in öffentlicher Sitzung der Stadtverordneten zu beraten und beschließen, damit von Anbeginn Transparenz auch über die finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hergestellt wird“, betonen Koob, Schimpf und Walter für ihre Fraktionen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 25.07.2020