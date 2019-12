Lorsch.Herausragende sportliche Leistungen werden in Lorsch jedes Jahr im Rahmen einer Sportlerehrung gewürdigt. Erstmals wird die Großveranstaltung, bei der über 220 Athleten ausgezeichnet werden, 2019 aufgeteilt in einen Nachmittag- und einen Abendtermin. Ein Zauberkünstler und eine Modenschau bereichern das unterhaltsame Programm. Auf dem Laufsteg in der Nibelungenhalle sorgen Sportler als Models für ein Blitzlichtgewitter.

Ein Höhepunkt bleibt die Auszeichnung der „Sportler des Jahres“. Die Titelgewinner werden im Rahmen einer Publikumswahl ermittelt. 2019 liegen zwei junge Sportler vorne: der Leichtathlet Julius Knatz und die Keglerin Julia Mack holen den Sieg. Als „Team des Jahres“ freut sich die Lorscher Jugendfeuerwehr über die Gunst des Publikums. sch

