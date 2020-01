„Sportler des Jahres“: Bewerber sind nominiert

Von Nina Schmelzing

Lorsch. Sportler aus Lorsch haben im vergangenen Jahr erneut eine Vielzahl an Titeln nach Hause gebracht - gewonnen wurden sie bei Deutschen Meisterschaften ebenso wie auch bei internationalen Wettbewerben. Ihre herausragenden Leistungen werden bei der Sportlerehrung gewürdigt. Am 28. März (Samstag) werden rund 200 Lorscher in der Nibelungenhalle im Namen der Stadt ausgezeichnet. Zwei Athleten sowie eine Mannschaft werden außerdem als „Sportler des Jahres“ geehrt werden. Wem diese begehrten Titel verliehen werden, ist noch offen. Der kleine Kreis der ausgewählten Kandidaten dafür aber steht jetzt fest.

An der Entscheidung über die Titelvergabe kann sich in den kommenden Wochen jeder Interessierte im Rahmen einer Publikumswahl beteiligen. Alle Nominierten werden im Bergsträßer Anzeiger vorgestellt.

Fünf Männer, fünf Frauen sowie vier Teams gehören zu den Bewerbern für die insgesamt drei Titel. Der jüngste Kandidat ist ein zwölf Jahre alter Kampfsportler, der älteste ein 80 Jahre alter Turner.

Mehr dazu in der Freitagsausgabe des Bergsträßer Anzeigers.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 30.01.2020