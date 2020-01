„Sportler des Jahres“: Bewerber stehen fest

Lorsch.Sportler aus Lorsch haben im vergangenen Jahr erneut eine Vielzahl an Titeln nach Hause gebracht – gewonnen bei deutschen Meisterschaften oder auch bei internationalen Wettbewerben. Ihre herausragenden Leistungen werden bei der Sportlerehrung gewürdigt. Am 28. März (Samstag) werden rund 200 Lorscher in der Nibelungenhalle im Namen der Stadt ausgezeichnet.

Zwei Athleten sowie eine Mannschaft werden außerdem als „Sportler des Jahres“ geehrt werden – ein Höhepunkt der Sportlerehrung jedes Jahr. Wem diese begehrten Titel verliehen werden, ist noch offen. Der kleine Kreis der ausgewählten Kandidaten dafür aber steht jetzt fest.

An der Entscheidung über die Titelvergabe können sich in den kommenden Wochen Interessierte im Rahmen einer Publikumswahl beteiligen. Alle nominierten Sportler werden im Bergsträßer Anzeiger vorgestellt.

Jüngster Kandidat ist 12 Jahre alt

Fünf Männer, fünf Frauen sowie vier Teams gehören zu den Bewerbern für die insgesamt drei Titel. Die jüngsten Kandidaten sind ein zwölf Jahre alter Kampfsportler und eine begabte Schwimmerin, gleichfalls zwölf Jahre alt. Der älteste Bewerber ist ein 80 Jahre alter Turner.

Die breite Altersspanne zeigt, dass Wettkampfsport in beinahe jedem Lebensalter möglich ist und Spaß macht. Vielfältig sind auch die Sportarten. Zur Wahl stehen Bewerber, die sich dem Sportkegeln widmen, höchst erfolgreich tanzen, reiten oder Leichtathletik oder Wassersport betreiben.

Auserkoren wurden die Einzelsportler und die Mannschaften vom Magistrat der Stadt mit Bürgermeister Christian Schönung an der Spitze. Empfehlungen dafür gab die Lorscher Sportkommission, Vorschläge für die Nominierungen kamen von vielen Vereinen.

Einige Athleten sind zum ersten Mal für die besonderen Titel vorgeschlagen. Es gibt aber auch Bewerber, die seit Jahren konstant Spitzenleistungen bringen und deshalb zum wiederholten Mal auch als „Sportler des Jahres“ zur Wahl stehen – Kanurennsportler Simon Specht zum Beispiel.

Lohnend ist die Sportlerwahl auch für Nichtsportler. Unter allen, die sich an der Wahl der „Sportler des Jahres“ beteiligen, werden eine Saison-Karte 2020 für das Lorscher Waldschwimmbad verlost sowie ein Einkaufsgutschein im Wert von 100 Euro für ein Sportgeschäft.

Bei der Sportlerehrung am 28. März kann man zudem Preise bei einer gut bestückten Tombola gewinnen. Zum unterhaltsamen Rahmenprogramm gehören auch eine Modenschau sowie verschiedene Bühnendarbietungen: Tänze, eine Seifenblasen-Show und ein Showact mit Sandmalerei etwa.

