Sportlerehrung diesmal mit Seifenblasenshow

Lorsch.Sportler, die herausragende Leistungen zeigten, würdigt die Stadt Lorsch jedes Jahr im Rahmen einer großen Sportlerehrung. Rund 200 Athleten werden am 28. März (Samstag) auf der Bühne der Nibelungenhalle mit Urkunden und dem Beifall des Publikums für erste beziehungsweise vordere Plätze bei Wettkämpfen belohnt.

Darüber hinaus werden die begehrten Titel für den „Sportler des Jahres“, die „Sportlerin des Jahres“ sowie das „Team des Jahres“ vergeben. Derzeit berät die Sportkommission der Stadt in nicht-öffentlicher Runde darüber, welche Sportler als Kandidaten für diese besondere Ehrung nominiert werden. In dieser Zeitung werden die ausgewählten Bewerber anschließend vorgestellt, die Entscheidung über den Titel für die Sportler des Jahres fällt dann im Rahmen einer Publikumswahl, an der sich ab Anfang Februar jeder Leser beteiligen kann.

Die Großveranstaltung in der Nibelungenhalle wird auch in diesem Jahr in einen Nachmittags- und einen Abendtermin aufgeteilt. Das Rahmenprogramm soll unterhaltsam sein. Deshalb wird es erneut um eine Modenschau bereichert, die von der Lorscherin Monika Graf auf die Beine gestellt wird.

Zum Programm gehören auch eine Tombola und eine Reihe von Darbietungen auf der Bühne. Unter anderem wird die Tanzsportgarde der Bürger-Funken auftreten. Auch die Lorscher Familie Kil ist mit von der Partie. Felix Kil (Bild) zeigt nachmittags einen Ausschnitt aus seiner Seifenblasenshow und eine Yoyo-Show. Mit seiner Kunst beeindruckte er schon Thomas Gottschalk und in Hollywood. Abends ist seine Mutter Sabrina Fackelli-Kil mit Origami als Walkingact beim Empfang, anschließend mit Sandmalerei als Showact zu sehen. Der Eintritt zur Sportlerehrung ist für alle Interessierten frei. / sch

