Sportpublizist Karl-Heinz Huba gestorben

Lorsch.Der Sportpublizist Karl-Heinz Huba ist in der vergangenen Woche im Alter von 90 Jahren in seinem Haus in Lorsch an den Folgen eines Sturzes gestorben.

Im Jahr 1948 hatte er als Volontär des Finanz- und Wirtschaftsdienstes United Press in Frankfurt seine erste redaktionelle Stelle angetreten. Der gebürtige Lorscher war gerade einmal 20 Jahre alt, als er seine Akkreditierung als jüngster

