Anzeige

Lorsch.Neue Sprachkurse starten in Lorsch ab September bei der Kreisvolkshochschule. Sie finden zumeist im Haus Löffelholz in der Römerstraße 16 statt.

Mehrere Angebote gibt es für Englisch. Interessenten können sich auch telefonisch beraten lassen, welcher Kurs passend für sie ist, und zwar am 8. September um 10 Uhr unter der Rufnummer 06251/17296-17. Englisch, Intermediate Conversation beginnt montags um 18 Uhr ab 10. September in der Siemens-Schule. Englisch, Key A1 Folgekurs wird dienstags um 18 Uhr ab 11. September in der Siemens-Schule unterrichtet.

Englisch in langsamem Lerntempo Folgekurs A2 läuft mittwochs um 15 Uhr ab 12. September, ein Folgekurs A1 dienstags um 11 Uhr ab 11. September.