Sprechende Giraffe als bester Freund

Lorsch.Das Lorscher Kinderkino startet mit vielen guten Kinderfilmen in das Jahr 2019. „Das neue Konzept kommt gut an und deshalb wird es fortgeführt“, so die Leiterin der Lorscher Kinder- und Jugendförderung, Brunhilde Schieb. Beginn ist jeweils morgens um 11 Uhr, Essen und medienpädagogische Betreuung bis 14 Uhr sind sichergestellt.

Die nächste Vorstellung ist für den 26. Januar vorgesehen. Das Kinderkino – Eltern dürfen auch zusehen – zeigt dann einen bezaubernden Kinderfilm für Kinder ab fünf Jahren. „Mein Freund, die Giraffe“ heißt er.

Zum Filminhalt teilt die Jugendförderung mit: „Welches Kind wünscht sich nicht eine sprechende Giraffe als besten Freund? Der kleine Dominik hat das Glück, neben dem Zoo aufzuwachsen und seinen Geburtstag mit der sprechenden Giraffe namens Raff zu verbringen. Doch als Dominik eingeschult wird, gibt es Probleme, denn leider darf Raff nicht mit in die Schule. Mit Charme, neuen Freunden und Einfühlungsvermögen meistern die Beiden die neue Herausforderung.“

Film für die ganze Familie

Die einfühlsam erzählte Geschichte über die Freundschaft zwischen Dominik und Raff zählt zu den schönsten Kinderfilmen des Jahres. Er eignete sich für die ganze Familie, ist witzig und thematisiert wichtige Themen wie Freundschaft, Familie, Mut, Vertrauen und Kreativität. KiKA-Star Checker Tobi leiht der langhalsigen Hauptfigur seine unverwechselbare Stimme. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019