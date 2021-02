Sprechstunde für Eltern

Lorsch.Zu einer weiteren Online-Sprechstunde sind Eltern von Viertklässlern am Mittwoch (17.) an der Werner-von-Siemens-Schule eingeladen. Es geht dabei um Fragen zum Übergang in die fünfte Klasse an der Lorscher Haupt- und Realschule.

Die Sprechstunde läuft per Zoom und startet um 18 Uhr. Neben einer allgemeinen Vorstellung des schulischen Angebots können Fragen gestellt werden so die

...