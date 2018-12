Sprechzeiten fallen aus

Lorsch.Die Stadtverwaltung bleibt vom 24. bis einschließlich 31. Dezember geschlossen. An diesen Tagen fallen die üblichen Sprechzeiten aus.

„Es wird gebeten, von Besuchen und Telefonanrufen abzusehen“, heißt es aus dem Stadthaus. Am 27. und 28. Dezember ist in der Zeit von 9 bis 12 Uhr ein Notdienst für das Standesamt, den Friedhof, die Kläranlage sowie das Einwohnermeldewesen unter folgender Rufnummer eingerichtet: 01 74-2 45 57 02. Der Eigenbetrieb Stadtbetriebe Lorsch ist an diesen Tagen wie gewohnt unter der Rufnummer 0 62 51/59 67-570 zu erreichen. Das Kulturamt bleibt nach Weihnachten bis zum 7. Januar geschlossen. red

