Lorsch.Die Stadtverwaltung Lorsch mit allen ihren Dienststellen schließt bis zum 4. Januar. Das teilt die Verwaltung mit.

Das Bürgerbüro sowie das Wahlbüro – beide in der Neckarstraße 2 – bleiben jedoch offen. Geöffnet ist dort an Heiligabend (24.) in der Zeit von 10 bis 12 Uhr, in den Tagen vom 28. bis 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr sowie am 31. Dezember wieder von 10 bis 12 Uhr. Ein Notdienst

...