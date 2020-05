Städte sehen sich falsch bewertet

Lorsch/Bürstadt/Lampertheim.Der überarbeitete Landesentwicklungsplan Hessen (LEW) hat zuletzt in Lorsch für Unverständnis gesorgt. Die Stadt kritisiert in einer Stellungnahme an die Landesregierung, dass Lorsch nur unter der Voraussetzung einer engeren Kooperation mit Bürstadt und Lampertheim Mittelzentrum bleiben soll (wir haben berichtet). Dabei besteht nach Lorscher Einschätzung eine viel stärkere Verflechtung mit

...