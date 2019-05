Ständchen für das neue Feuerwehrauto

Lorsch.Mit der öffentlichen feierlichen Übergabe der Original-Fahrzeugschlüssel von Bürgermeister Christian Schönung als Chef der Freiwilligen Lorscher Feuerwehr an den neuen Stadtbrandinspektor Markus Stracke wurde das „neue“ Wechselladerfahrzeug WLF am Sonntag in Dienst gestellt. Die Feuerwehrmusiker spielten dazu ein Ständchen.

Neu sei das neue Wechselladerfahrzeug nicht, so der

...