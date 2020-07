Lorsch.Zu einem „Liberalen Stammtisch“ lädt die FDP am heutigen Dienstag (14. Juli) ins Back- und Brauhaus in Lorsch ein. Als Gast wird der Bundestagsabgeordnete Till Mansmann erwartet. Wegen der Corona-Pandemie ist geplant, die Veranstaltung im Außenbereich durchzuführen. Bei schlechtem Wetter kann in einen größeren Raum im ersten Stock des Brauhauses ausgewichen werden. kel

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.07.2020