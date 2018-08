Stimmung mit Italo-Pop und Liedern von Udo Jürgens

Für beste Unterhaltung sorgte die Brass Band Biblis in Lorsch. Die flotten Klänge waren bis in das Klostergelände gut zu hören. © Helmling

LORSCH.Alles passte am Sonntag zusammen: die Band, das Wetter und das interessierte Publikum in der Altstadtatmosphäre. Die Platzkonzertreihe des Kulturvereins in Kooperation mit der Stadt Lorsch setzte sich mit dem Auftritt der Brass Band Biblis fort. Die rund 50 Musikerinnen und Musiker legten einen glänzenden Auftritt hin. Der Lorscher Roland Ritter durfte die Band zu „Sweet Caroline“

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3371 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.08.2018