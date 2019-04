Straßenbeiträge auf der Tagesordnung

Lorsch.Ins Thema Straßenbeiträge und ihre mögliche Abschaffung kommt mächtig Bewegung. Nach dem Vorstoß von Bürgermeister Christian Schönung ließen die Fraktionen von CDU und Grünen gestern wissen, dass sie zur Stadtverordnetenversammlung – sie tagt öffentlich am 11. April – einen gemeinsamen Antrag dazu einbringen werden.

Hals über Kopf soll es keine Änderung geben, schnell vorankommen aber will man. „Im Kreis Bergstraße haben sich Gremien verschiedener Kommunen für einen Verzicht der Erhebung von Straßenbeiträgen ausgesprochen. Bevor ein solcher Verzicht auch in Lorsch beschlossen werden könnte“, sei es nötig, dass für Bürger Klarheit geschaffen wird, erklären Alexander Löffelholz (CDU) und Matthias Schimpf (Grüne).

Blick auf die Grundsteuer

Geprüft werden soll, welche Auswirkungen der Verzicht auf die Beiträge auf den Haushalt der Stadt haben würde. Was die mögliche Systemänderung für den Hebesatz der Grundsteuer B bedeuten würde, soll untersucht werden. Die Grundsteuer B, sie ist von Grundstückseigentümern zu bezahlen und kann auf Mieter umgelegt werden, ist in Lorsch erst im Dezember angehoben worden – von 365 auf nun 435 Punkte.

Der Magistrat soll nach dem Willen von CDU und Grünen zudem prüfen, was eine Änderung auf bereits durchgeführte Sanierungen rückwirkend heißen kann. Das ist für Anlieger in Hirschstraße und Wingertsberg besonders interessant. Sie hatten heftig gegen die hohe finanzielle Belastung protestiert, die sie durch die grundhaften Sanierungen vor ihren Haustüren trifft.

Die Konzeption soll nach dem Willen beider Fraktionen in der Mai-Sitzung des Finanzausschusses zur Beratung vorgestellt werden.

Die CDU unterstütze das Vorhaben von Bürgermeister Schönung zur Abschaffung der Straßenbeitragssatzung, so Löffelholz gestern. Rückwirkende Regelungen sollten die kürzlich umgesetzten Sanierungen am Wingertsberg und in der Hirschstraße berücksichtigen. Bereits seit einiger Zeit berate man in der CDU-Fraktion darüber, ob man die bisherige Straßenbeitragssatzung abschaffen und zu einem über den Ergebnishaushalt der Stadt finanzierten Umlagesystem für grundhafte Straßensanierungen wechseln solle. Eine neue solidarische Finanzierung erscheine als zukunftsfähige Lösung. Man habe sich zur rückwirkenden Abschaffung der Straßenbeiträge einstimmig in der Fraktionssitzung am Dienstag entschlossen.

Möglich wurde die Änderungsoption erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 durch eine Gesetzesänderung der schwarz-grünen Landesregierung in Wiesbaden, erinnert Löffelholz. Die CDU habe bereits in der Diskussion um die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen deutlich gemacht, dass nur eine steuerfinanzierte Lösung ein größtmögliches Maß an Gerechtigkeit mit sich bringe. So würden alle Straßennutzer an den Lasten beteiligt, wodurch sich die Belastungen für den einzelnen Bürger reduzieren ließen. Insbesondere die Möglichkeit der Finanzierung über den Ergebnishaushalt – über Einsparungen oder die Grundsteuer B – mache es möglich, Hauseigentümer und Mieter gleichermaßen zu beteiligen.

Begrüßt werde die neue rechtliche Möglichkeit, dass die Satzung rückwirkend aufgehoben werden könne. „Dies war in dieser Form bisher nicht klar“, so die CDU. Dadurch werde es möglich, dass die sanierten Straßen Wingertsberg und Hirschstraße nach dem neuen System verrechnet werden können. Dies ist möglich, da die eine Straße erst nach der Gesetzesänderung auf Landesebene und die zweite noch gar nicht abgerechnet ist. Auf Straßen, deren Sanierung länger zurückliegt und die viele Jahre vor der Gesetzesänderung abgerechnet worden sind, gelte die Möglichkeit dagegen nicht. „Die dortigen Anlieger werden nur künftig davor bewahrt, wieder einmalige Beiträge in größerem Umfang zu entrichten“, so Löffelholz.

Modellrechnungen vorstellen

Kostenlos werden Sanierungen nie sein. Der Beitrag werde dann aber von allen als Gemeinschaft über den städtischen Haushalt getragen und könne so für jeden auf einem „erträglichen Maß“ gehalten werden.

Im Rahmen der parlamentarischen Umsetzung sollen nun die Verfahrensschritte und Auswirkungen auf den künftigen Haushalt anhand von Modellrechnungen bisherigen Sanierungen im nächsten Finanzausschuss vorgestellt werden, um auf dieser Grundlage dann beschließen zu können. sch/red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.04.2019