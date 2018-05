Streit um Absage des Welterbetags

Im Juni wird es erstmals keinen Welterbetag in Lorsch geben. Wer dafür verantwortlich ist, darüber wird gestritten. © Neu

Lorsch.Vor 14 Jahren ist der Welterbetag in Lorsch erfunden worden: Am ersten Sonntag im Monat Juni wird er mittlerweile deutschlandweit an den über 40 Erbestätten gefeiert – selbstverständlich immer auch in Lorsch. In diesem Jahr wird rund ums Kloster aber erstmals – wie gestern kurz berichtet – keine Veranstaltung stattfinden. Sämtliche Feierlichkeiten sind jetzt abgesagt.

Grund ist ein

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4724 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.05.2018