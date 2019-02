Suhlen sich Schweine, freut das Vögel

Lorsch.Mit den Worten „Sie werden heute Abend einige nicht bekannte Seiten von Lauresham erleben“, begrüßte Claus Kropp, Leiter des mittelalterlichen Lorscher Freilichtlabors, die Besucher, die zu dem Vortrag „Wildes Lauresham, ein Biotop“ in den Paul-Schnitzer-Saal gekommen waren. Mit Bildern wurde dem Publikum nähergebracht, was so alles wächst und sich bewegt im experimentalarchäologischen

...