Superhelden helfen beim Hallenbau

Lorsch.Gemessen am Interesse des närrisch kostümierten Publikums, meist jünger als 50 Jahre, war der Kappenabend der Tvgg-Handballer in der Hinkelshalle wieder eine der größten Karnevalsveranstaltungen in der Stadt. Den Faschingsabend gibt es seit fast 30 Jahren, angefangen in der ehemaligen Jahn-Turnhalle. Organisiert wird er von einem „Fünferrat“, der in der jetzigen Besetzung mit vier Männern seit

...