Surinam ist Thema bei der „Auszeit“

Lorsch.In der beliebten Reihe „Auszeit“ der evangelischen Kirchengemeinde Lorsch geht es am Donnerstag kommende Woche (15.) um das Thema Weltgebetstag.

Interessierte sind dazu um 20 Uhr ins Martin-Luther-Haus am Wingertsberg neben der evangelischen Kirche eingeladen. Am Freitag, 2. März, wird dann in der katholischen Kirche St. Nazarius der Weltgebetstag gefeiert.

Im Mittelpunkt des

...

Sie sehen 50% der insgesamt 764 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 07.02.2018