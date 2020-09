Tänzerin, Kanute und Staffel-Team siegen

Lorsch.Beifall gab es im Paul-Schnitzer-Saal schon lange nicht mehr. Bereits seit Monaten bleibt er geschlossen. Am Mittwochabend aber wurde er für eine erste Veranstaltung in der Corona-Zeit wieder geöffnet – für eine Würdigung des Sports. Die Stadt Lorsch zeichnete die „Sportler des Jahres“ aus – und für die Geehrten gab es viel Applaus. Die begehrten Titel gingen an Marilena Seng, Simon Specht

...