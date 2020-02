Tanzschritte mit bunten Tüchern

Lorsch.Als Susanne Wetzel in den 90er Jahren beim evangelischen Gemeindefest mit einer Tänzerin aus Viernheim ins Gespräch kam, entstand ihr Interesse für den Seniorentanz. So besuchte sie zunächst ein Angebot der Arbeiterwohlfahrt in Viernheim.

Als sie dann vom evangelischen Kirchenvorstand gefragt wurde, ob sie denn nicht auch einen Seniorentanzkreis in Lorsch auf die Beine stellen wollte,

...