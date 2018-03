Anzeige

Die Sechstklässlerin, die die Sportklasse am AKG besucht, ist in ihrer Freizeit nicht nur bei Vronis Tanzstudio in Lorsch aktiv. Marilena Seng, die für TSV Auerbach startet, ist auch eine vielfach ausgezeichnete Turnerin. Bei der Hessenmeisterschaft belegte sie im Geräte-Vierkampf zuletzt den sechsten Platz.

Einem großen Publikum dürfte die quirlige Elfjährige bekannt sein durch ihren Auftritt in der Tanzshow Jumanji, die viermal für ein ausverkauftes Parktheater in Bensheim sorgte. Die Lorscherin glänzte in der Rolle der jungen Sarah. „Marilena wird bestimmt noch in vielen Hauptrollen zu sehen sein bei mir“, sagt Tanzstudio-Chefin Veronika Rosenberger über die Kandidatin für die Sportlerehrung, der sie ein „Riesentalent“ bescheinigt. Längst ist Marilena auch in den Hessenkader aufgenommen worden und hat so die Möglichkeit, von dem renommierten Tänzer und Bundestrainer Andreas Lauck auf die Turniersaison vorbereitet zu werden.

Gerne will Marilena erneut bei der WM dabei sein. Dieses Mal würde die Konkurrenz allerdings noch deutlich stärker sein. Denn altersbedingt würde die Lorscherin in der Kategorie Jugend mit bereits sehr viel erfahreneren Mitbewerberinnen bis 15 Jahre antreten müssen.

Marilena würde die Herausforderung als Chance betrachten und sie sportlich und gelassen angehen. Dass sie über die nötige Nervenstärke verfügt, hat sie schon bei der vergangenen WM bewiesen. „Ich war nicht aufgeregt“, erinnert sich die Elfjährige: „Ich habe mich einfach nur gefreut.“ Von dem Aufwand, den andere Tänzerinnen in Warschau betrieben, ist die Lorscherin jedenfalls weit entfernt. Manche Titelanwärterin rückte nicht nur mit eigenem Physiotherapeuten an, sondern hatte sogar eigens Schauspielunterricht genommen vor dem Auftritt. Fünf Stunden habe die Siegerin täglich trainiert, hat Marilenas Mutter Michaela Seng erfahren. Sie ist beeindruckt, wie weit ihre Tochter bislang ohne vergleichbare Investitionen gekommen ist.

Ginge es nach Marilena, dann würde sie – aus Begeisterung für die Sache – allerdings zusätzlich zu Jazztanz und Ballett bald auch noch mit Hip-Hop und Spitzentanz beginnen. Michaela Seng erinnert ihre Tochter dann daran, dass ein Tag nur 24 Stunden hat.

