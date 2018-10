Tarek Al-Wazir heute in Lorsch

Lorsch.Zu einem „Townhall-Meeting“ mit Tarek Al-Wazir, Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl am 28. Oktober, laden die Grünen heute, 5. Oktober, um 19 Uhr ins Palais von Hausen in Lorsch ein.

Die Landtagswahl am 28. Oktober wird auch eine Richtungsentscheidung sein“, schreiben die Grünen in ihrer Einladung. Man setze daher im Wahlkampf „auf Vernunft, Leidenschaft und direkten Dialog mit Wählern“. Die Spitzenkandidaten Priska Hinz und Tarek Al-Wazir besuchen rund 400 Termine in allen Kreisen und kreisfreien Städten. red/Bild: DPA

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.10.2018