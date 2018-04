Tastenbravour ohne Grenzen

Anzeige

Lorsch.Exzeptionelle Tastenvirtuosität im Nibelungensaal: Der Italiener Emanuele Delucchi (*1987) sorgte beim dritten Rathauskonzert des Jahres für einen der spektakulärsten Auftritte überhaupt in dieser traditionsreichen Kammermusikreihe. Natürlich hatte der nahe Genua (La Spezia) beheimatete Pianist dabei auch einige besonders effektvolle Werke seines alten Lorscher Komponistenfreundes Martin Münch im Gepäck.

Da Organisator Münch selbst nicht anwesend sein konnte, übernahm Walter Tydecks die Begrüßung und Vorstellung des italienischen Gastes. Delucchi zeigte sich hier im ungezwungenen Gespräch als entspannter Plauderer, der trotz seines extrem herausfordernden Programms keinerlei Nervosität zu kennen schien. Unvergessliche Eindrücke hinterließ er vor allem mit einer sechsteiligen Auswahl aus den wegen ihrer spieltechnischen Höchstschwierigkeiten gefürchteten Chopin-Studien der russisch-amerikanischen Pianistenlegende Leopold Godowsky (1870-1938). Wie diese einzigartigen Adaptionen die Etüden-Vorlagen des großen Vorbildes an pianistischem Ideenreichtum sogar noch zu übertreffen verstehen, konnte man bei Delucchi auf geradezu unfassbarem Perfektionsniveau erleben. Dass es Godowsky neben der reinen Bravoursteigerung immer auch um Ausdrucksvertiefung ging, machte vielleicht am schönsten die linkshändige Version der berühmten E-Dur-Etüde opus 10/3 deutlich. Da die Studien zuvor wohl noch nie in unserer Region zu hören waren, erschien Delucchis Beschränkung auf eine viertelstündige Kostprobe umso bedauernswerter. Vorerst muss also seine bereits viel beachtete Plattenaufnahme der gewaltigen Sammlung aushelfen.

Münch-Kollektion

Stattdessen bot der Italiener als eigentlichen Schwerpunkt seines Programms eine halbstündige Münch-Kollektion mit den besonders vielgestaltigen „Valses sentimentales“ opus 48 (2009), der herausragend expressiven „Méditation-Fantaisie“ opus 47a und dem konzertkrönenden Reißer „Feuerwerk-Ouvertüre“ opus 46 (2008). Delucchis untrügliches Gespür für Münchs rauschhafte Klangsprache kam dabei einmal mehr exemplarisch zur Geltung.