Lorsch.Er ist grade 30 Jahre alt geworden, die Kritik beschreibt ihn als eine Entdeckung, einen richtigen „Tastenlöwen“: Emanuele Delucchi. Der Pianist mit ausgezeichneten technischen Fähigkeit stammt aus Genua und kann auf eine Reihe erster Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben verweisen. Am 22. April ist er in Lorsch im Nibelungensaal zu hören in der Reihe der Rathauskonzerte.

Die Reihe profitiert immer wieder davon, dass deren künstlerische Leiter – Thomas Adelberger, Christoph Schöpsdau und dieses Mal wieder Martin Münch – über ausgezeichnete Kontakte zu herausragenden Musikerinnen und Musikern verfügen. Emanuele Delucchi beendete sein Studium am Conservatorio Niccolò Paganini di Genova mit Auszeichnung. Als Solist ist er in Italien, Deutschland und im Mittelmeerraum in Erscheinung getreten. Er erwarb sich ebenso als Kammer- wie als Orchestermusiker einen hervorragenden Ruf unter Kollegen und beim Publikum. Delucchi reüssierte auch als Komponist, er unterrichtet an den Akademien in Genua und Mailand und ist künstlerischer Leiter des Lyrischen Festivals van Varese Ligure. Etliche CD-Einspielungen runden den erfolgreichen Bogen ab.

Interpretationen von Münch

Der junge Italiener interpretiert auch Martin Münchs Stücke. In Lorsch wird das Publikum am Sonntag drei Stücke von Münch hören. Delucchi stellt ihn in eine Reihe mit den ganz Großen: Beethovens Hammerklaviersonate wird ebenso erklingen wie Chopins Mazurka Nr. 2. Den Programmauftakt bilden drei Kompositionen des letzten Jahrhunderts. Delucchi beginnt mit einem Stück des Tschechen Leos Janácek. Er ließ seine Studien zu Volksliedern und Sprache seiner Heimat in seine Kompositionen einfließen.