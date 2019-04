TCO will Lust auf Tennis wecken

Lorsch.Dass Tennis für alle Altersgruppen spielerisch und mit jeder Menge Spaß zu erlernen ist, will der TCO am kommenden Sonntag, 28. April, unter Beweis stellen. Unter dem Motto „Ihr Start in den Tennissport“ veranstaltet der Verein ab 11 Uhr ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm.

Beim Probetraining mit den Trainern Uli Kraft, Alex Rauch und Lisa Brinkmann können Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre ersten Erfahrungen mit Schläger und Ball machen.

Die verschiedenen Aktionen auf den Plätzen und auf der Terrasse des Clubhauses bieten nach Einschätzung der Organisatoren eine gute Gelegenheit, den Tennisverein, die Mitglieder und die vielfach gelobte Clubanlage kennenzulernen.

Für Neumitglieder hat der TCO zudem an diesem Tag ein besonderes Einstiegsangebot zum Saisonstart geschnürt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019