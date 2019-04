Tennis lernen einfach gemacht

Lorsch.Am Ende hatte nur die kleine Nele gegen Alex Rauch die Nase vorne. Weder Routiniers der Herren 50 noch einer ganzen Armada an jungen Talenten gelang ansonsten bei „Schlag den Trainer“ ein Spielgewinn. Dabei musste der Coach des TCO Lorsch bei der Aktion zur Saisoneröffnung am Sonntag mit jeder Menge Handicaps zurechtkommen. Mal bekam Rauch einen Kinderschläger in die Hand gedrückt, dann wieder

...