Tennisclub-Vorstand kritisiert die Stadt

Lorsch.Bis 13.59 Uhr am Montag war für Harald Maiberger die Welt noch in Ordnung. Dann erreichte den Vorsitzenden des TCO Lorsch eine E-Mail von Bürgermeister Christian Schönung. Der Rathauschef teilte darin mit, dass der Antrag der Tennisspieler auf eine städtische Förderung der dringend notwendigen Sanierungsmaßnahme an der Südseite der Halle vom Magistrat nicht genehmigt wurde. Bei der fünf

...