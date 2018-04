Anzeige

Vor allem spielen sie gern zusammen. Aus diesem Grund wandeln sich die TCO-Herren 50 I in dieser Saison von einem Vierer- in ein Sechserteam. Bei acht Spielern im Kader wäre jeder Einzelne ansonsten zu wenig zum Einsatz gekommen. Dass der Hessische Tennisverband die Lorscher Fünfziger aufgrund des Wechsels der Mannschaftsgröße von der Hessenliga in die Verbandsliga – die zweithöchste Landesspielklasse – zurückstufte, hat man dabei bewusst in Kauf genommen. Der olympische Gedanke des Dabeiseins war den Aktiven in diesem Fall wichtiger als der unbedingte Verbleib in der Hessenliga.

Die neuen Spieltermine beginnen in knapp fünf Wochen. Für die Lorscher Herren 50 startet die Saison am 5. Mai (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den TC Neuberg auf der Anlage im Ehlried. Insgesamt warten bis zum Saisonende sieben Gegner. Ziel ist es, auf alle Fälle in der Verbandsliga zu bleiben, angestrebt wird ein Rang im oberen Drittel.

Das Team kann sich über spielstarke Neuzugänge von den Herren 40 freuen – zuletzt etwa Alexander Magerl. Die Herren 40 waren 2017 ebenfalls für die Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ der Stadt Lorsch nominiert. Das Team hatte zuvor in seiner Altersklasse den Aufstieg in die Verbandsliga geschafft.

Die Herren 50 treffen sich jeden Dienstag und Donnerstag zum Training. Die erfahrenen Spieler mit unterschiedlichsten Berufen kommen in ihrem Sport seit langem ohne Trainer zurecht. Wichtig ist den Aktiven, dass neben den guten Leistungen auf dem Platz auch Zeit bleibt für geselligen Austausch und einen jährlichen gemeinsamen Ausflug. Oft wird am Zielort ein Freundschaftsspiel mit einem dortigen Tennisteam organisiert. Wo es in diesem Jahr hingehen soll, ist allerdings noch nicht entschieden.

