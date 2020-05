Theater Sapperlot hofft auf „Asyl“

Lorsch.Die SPD-Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung sorgt sich um die Zukunft der Kultur in Lorsch. „Lorscher Kulturschaffende können momentan wegen der Corona-Verordnung ihre geplanten Veranstaltungen nicht durchführen, da in ihren Räumlichkeiten die Abstandsregelungen der Verordnung nicht eingehalten werden können“, heißt es in einer Anfrage an den Magistrat unter Vorsitz von Bürgermeister Christian Schönung, die Peter Velten für die Sozialdemokraten in dieser Woche auf den Weg gebracht hat.

Die SPD-Fraktion bringt in dem Schreiben alternative Veranstaltungsorte ins Gespräch. „Welche Kosten würden entstehen, wenn die Stadt die Nibelungenhalle Lorscher Kulturschaffenden kostenlos überlassen würde?“, will sie vom Magistrat zum Beispiel wissen. Eine Antwort wünscht sie sich auch auf die Frage nach den Bedingungen für eine solche Überlassung.

Man denke dabei an Vereine wie etwa die Theaterspielgemeinschaft Lorsch und natürlich an das Theater Sapperlot, so Peter Velten auf BA-Nachfrage.

35 Gastspiele entfielen

Das weit über die Region hinaus bekannte und beliebte Kleinkunsttheater würde liebend gern wieder spielen. Seit Mitte März ruht der übliche Betrieb coronabedingt. 35 Gastspiele mussten bislang entfallen, Servicekräfte heimgeschickt, die Gastronomie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Für die große Zahl von Bühnenauftritten, die wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, hat Theaterchef Hans-Peter Frohnmaier immerhin längst Ersatztermine organisieren können. Er hofft, dass er im Herbst endlich wieder loslegen kann.

Im September sieht das Programm zum Beispiel Dave Davis, Comedy mit Michael Eller sowie ein Konzert von Charles Shaw vor, zudem Abende mit Gankino Circus und Kay Ray. Es folgen einem breiten Publikum bekannte Künstler wie Horst Evers, Andreas Rebers und Nessi Tausendschön. Bis weit ins nächste Jahr konnten neue Termine festgemacht werden. Größen wie Jess Jochimsen kommen dabei nach Lorsch, um ihr Programm zu präsentieren, im Juni ist Alfons zu Besuch im Sapperlot, mit dem französisch-deutschen Kabarettisten gastieren die Lorscher ausnahmsweise in Bensheim.

Im Rahmen der Lockerungen dürfen Theaterhäuser zwar jetzt wieder öffnen, aber natürlich nur, wenn sie die Abstandsregeln einhalten. Unter den Auflagen, die zu erfüllen sind, können aber viele freie Bühnen den Spielbetrieb nicht aufnehmen. Ihre Theaterstätte ist zu kleinräumig. Das betrifft auch das Lorscher Theater, das nicht zuletzt auch wegen seiner einmalig charmanten Atmosphäre in der umgebauten alten Scheune so geschätzt wird.

Man stehe selbstverständlich hinter den Anordnungen zum Schutz der Gesundheit, heißt es auch vom Sapperlot. Wer aber soll die Kosten stemmen, wenn nur mehr vor maximal 20 Zuschauern gespielt werden kann, wo ansonsten gut 100 Theaterfreunde in der Stiftstraße zusehen? Auch die Vorgaben im Backstage-Bereich seien für private Bühnen aus eigener Finanzkraft kaum zu erfüllen.

„Warten auf bessere Zeiten“, kann man auf der Homepage der Lorscher Theatermacher in der Zwangspause nachlesen. Mit Warten allein verbringen die Sapperlots ihre Zeit aber keinesfalls. Weil die Corona-Krise auch das Lorscher Theater in eine unverschuldete, eine schwere, existenzielle Krise gebracht hat, wurden Spendenkampagnen ins Leben gerufen, sind auch Anfragen über den Förderverein Sappalostra gestartet und Gespräche mit der Politik aufgenommen worden. „Wir prüfen Angebote für Ersatzgastspielstätten in der Region“, so Hans-Peter Frohnmaier.

„Wir bitten um Asyl“, formuliert er. „Asyl bedeutet, es dürfen keine weiteren Kosten für Technik, Miete et cetera dazu kommen“, erläutert Frohnmaier. In die Nibelungenhalle hat der Theaterchef auch in den vergangenen 18 Jahren – so lange gibt es das Sapperlot – schon manche Großveranstaltung mit starkem Publikumsandrang gelegt. Zum Beispiel als Wladimir Kaminer, Autor der „Russendisko“, da war, als das Kikeriki-Theater gastierte sowie Kabarettist Hagen Rether.

Ausweichen nach Einhausen?

Offenbar, so ist zu hören, hat man im Sapperlot jetzt sogar schon einmal daran gedacht, in der Notsituation eventuell auch nach Einhausen auszuweichen. Im Gegensatz zur Nibelungenhalle, die bekanntlich seit längerem nicht die modernsten Möglichkeiten bietet und umfassend saniert werden soll, gibt es in der Nachbarkommune schließlich eine brandneue große Mehrzweckhalle.

Zu Anfang der Corona-Krise, im März und April, habe es noch die Hoffnung in der Theaterbranche gegeben, „wenigstens im Sommer irgendwie weiter machen zu können“, erinnert Frohnmaier. Inzwischen aber müssten manche Veranstaltungen bereits zum zweiten oder dritten Mal verschoben werden. Er spricht von manch geplatzter Illusion, von Endlosschleifen. Freie Bühnen aber bräuchten Planungsvorlauf zur Wiedereröffnung, macht der Theaterchef deutlich. Ein klares Datum jedoch gebe es noch nicht.

Unter den derzeitigen Auflagen, einem stark verkleinerten Publikum und künstlerischen Beeinträchtigungen seien die Auftritte auch aus ökonomischer Sicht weder für die Künstler noch für das Sapperlot vertretbar, bedauert Hans-Peter Frohnmaier. „Wir würden nichts lieber, als sofort wieder weiterarbeiten“, betont er. Gastspiele aber dürften natürlich nicht zu Infektionsherden werden. Lediglich der Kartenvorverkauf ist im Theater deshalb schon wieder angelaufen.

Die SPD-Fraktion bringt in ihrer Anfrage an den Magistrat neben der Nibelungenhalle auch eine weitere mögliche Veranstaltungsstätte ins Gespräch. „Kann sich die Stadt dafür einsetzen, dass der Kreis Bergstraße die Werner-von-Siemens-Halle ebenfalls für Kulturveranstaltungen kostenlos zur Verfügung stellt?“, will Peter Velten von Bürgermeister Schönung wissen.

