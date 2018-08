Lorsch.Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu Theaterfahrten für Senioren ein. Susanne Wetzel erinnert an drei Vorstellungen. Am 23. September wird im Pfalzbautheater Ludwigshafen „Monsieur Claude und seine Töchter“ gespielt, am 3. Februar ist „Biedermann und die Brandstifter“ zu sehen, am 17. Februar „Figaros Hochzeit“.

Abfahrt für die Fahrten unter Schirmherrschaft von Bürgermeister Christian Schönung ist jeweils um 13.30 Uhr, gegen 19.30 Uhr will die Gruppe wieder in Lorsch sein. Weitere Informationen zu den Abonnementkarten gibt es unter 06251/52707 (Wetzel). Aus organisatorischen Gründen werden Interessenten um baldige Zusage gebeten.

