Tim Fischer brilliert im ausverkauften Theater Sapperlot

Anzeige

Hinein in schmuddelige Ecken

Mit Berthold Brechts „Mutter Beimlein“, die ihren Hauschlüssel stets an ihrem Holzbein befestigt, und „Die Legende der Dirne Evlyn Roe“ entführt Fischer das begeisterte Publikum in die schmuddeligsten Ecken Berlins der 1920er Jahre, in das trostlose Leben der leichten Mädchen zu jener Zeit. Das Lorscher Theater wirkt in diesen Momenten wie „Der Blaue Engel“, man wäre nicht überrascht, würde plötzlich „Lola Lola“ durch den neu gestalteten Eingangsbereich ins Sapperlot schreiten und „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ hauchen.

Zur Interpretation von Rainer Werner Fassbinders „Freitag im Hotel“ legt sich Fischer in seinem feinen dunklen Nadelstreifen-Anzug (einem Stresemann?) rücklings auf den (geschlossenen) Deckel des Flügels. Das neue Sapperlot bietet den Künstlern aber auch Platz, um von der Bühne herabzusteigen und zwischen den Tischen ein wenig zu performen. Eine Möglichkeit, die Fischer bei den beschwingten Stücken wie etwa „Akne“ (Ernst Mantel) wahrnimmt. Beim beinahe überschäumenden „Capri Fischer“ (Ralf Siegel) gibt Fischer das Mikro an Zuschauer weiter, die unbeschwert drauf lossingen. Mit „Der Furz“ oder „Geben Sie acht“ (Georg Kreisler) durchzieht Sarkasmus das Sapperlot.

Gute zwei Stunden dauert das Programm; nach insgesamt 27 Liedern, drei Zugaben eingerechnet, beschließt Tim Fischer mit einem erstaunlichen Bekenntnis den Abend: „Ich liebe Lorsch.“ Und Lorsch dürfte nach diesem brillanten Auftritt Tim Fischer lieben.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.02.2018