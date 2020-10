Tipps zur Stressbewältigung

Lorsch.Stress gilt als Begleiterscheinung des modernen Lebens und wird als solche meist hingenommen. Das muss aber nicht so bleiben, heißt es von der Kreisvolkshochschule in Lorsch, die auf einen neuen Kurs hinweist, der Anregungen zur Stressbewältigung vermittelt.

„Werden Sie sich Ihrer persönlichen Situation bewusst und lassen Sie Denkanstöße für Veränderungen auf sich wirken“, heißt es in der Ankündigung für den Workshop, der für den 31. Oktober terminiert ist.

Der Kurs gebe den Teilnehmern die Möglichkeit, über persönliche Stressoren nachzudenken und zeige einfache Methoden auf, mit denen jeder dann zu Ausgeglichenheit und innerer Balance finden könne. Jeder Teilnehmer entscheide anschließend selbst darüber, welche Methode ihm guttut.

Teilnehmerfragen sind ausdrücklich erwünscht. Der Kurs läuft am kommenden Samstag (31.) in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Lorscher Schulungszentrum in der Römerstraße 16. Interessenten melden sich telefonisch an bei der Kreisvolkshochschule unter der Rufnummer 06251/17296-21 oder über die Homepage unter www.kvhs-bergstrasse.de. red

