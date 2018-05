Tischtennis für Hobbyspieler

Einhausen.Der Ball-Spiel-Club bietet auch in diesem Jahr einen Tischtenniskurs für Hobbyspieler und Anfänger an. Die Übungsstunden beginnen am Samstag, 29. Oktober, und dauern bis zum 28. April. Insgesamt sind 22 Doppelstunden vorgesehen, die jeweils samstags um 16.15 Uhr in der Sporthalle starten. Hobbyspieler und interessierte Anfänger aus Einhausen und Umgebung sind herzlich eingeladen.

Schon

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1778 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 21.10.2011