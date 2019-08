Tomaten und Gurken für das gesunde Frühstück

Lorsch.„Ganzheitliche Erziehung ist wichtig für Kinder in einer Kindertagesstätte, damit sie nicht nur aus Büchern lernen, was in der Welt geschieht, sondern persönlich Erfahrung sammeln können“, begründete Angela Jakob die Anlegung eines kleinen Gemüsegartens auf dem Gelände der Lorscher Kita Villa Kunterbunt. Gemeinsam hatte die Erzieherin mit ihrem Kollegen Dennis Fischer und einigen Kindern

...