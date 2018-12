Training für Graue Zellen

Lorsch.Einsamkeit kann lähmend wirken auf ältere Menschen, wenn sie zum Beispiel in einem Altersheim wohnen und nicht mehr so beweglich sind wie in jungen Jahren. Das können körperliche Gebrechen sein oder auch Krankheiten, die die Beweglichkeit einschränken. Auch den Sozialarbeiterinnen im Lorscher Johanniterhaus ist das bewusst. Deshalb kümmern sie sich immer wieder in vielfältiger Weise darum, den

...