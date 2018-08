Training für junge Leute

Lorsch.Der Tanzsportclub Rot-Weiß Lorsch lädt Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren an den kommenden beiden Dienstagen – 4. und 11. September – zu einem kostenlosen Schnuppertraining ein. Sie dürfen sich auf lateinamerikanische Rhythmen freuen.

Trainerin Ina Angermüller versteht es, die Kinder zu begeistern. Sie war in ihrer aktiven Zeit selbst zwei Mal deutsche Vizemeisterin und hat bereits früher als Trainerin im TSC Lorsch sehr erfolgreich Kindergruppen trainiert. Treffpunkt ist im Clubheim des Tanzsportclubs in der Hügelstraße 30. Anschließend findet jeden Dienstag das Training mit Ina Angermüller statt. Die Latin-Dance-Kids – sieben bis neun Jahre alt – sind von 16.45 bis 17.45 Uhr an der Reihe, der Latin-Dance-Mix für Teilnehmer von zehn bis 14 Jahre schließt sich bis 18.45 Uhr an. red

